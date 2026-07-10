¿Nora se arrepiente de entrar a MasterChef 24/7? La cocinera se sincera con Luis (VIDEO)
La última participante en entrar a MasterChef 24/7 habló de su experiencia en la competencia.
Nora platicó con Luis acerca de su permanencia en MasterChef 24/7. El cocinero cuestionó a su compañera acerca de si se arrepiente de haber entrado a la competencia de cocina. La última concursante en integrarse al reality culinario se sinceró y respondió a las dudas, además de asegurar que se lleva cosas muy buenas de su estancia en el programa.