“No podemos estar los seis abajo": Las Guapas del Barrio hablan de sus posibilidades en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Aunque Emmanuel, Flor, Camila e Ixdit ya tiene delantal negro y deberán cocinar el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 para defender su lugar, Antrax y Jazmín siguen en la competencia por subir al balcón. Ante la situación que viven “Las Guapas del Barrio”, los cocineros hablaron de sus posibilidades para seguir y señalaron que deberán darlo todo en sus platillos. “No podemos estar los seis abajo”, destacó la concursante de Nayarit.