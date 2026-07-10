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“No podemos estar los seis abajo": Las Guapas del Barrio hablan de sus posibilidades en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Jazmín, Flor, Camila y Ántrax hablan acerca de sus posibilidades para seguir en MasterChef México 2026.

Aunque Emmanuel, Flor, Camila e Ixdit ya tiene delantal negro y deberán cocinar el domingo de eliminación en MasterChef 24/7 para defender su lugar, Antrax y Jazmín siguen en la competencia por subir al balcón. Ante la situación que viven “Las Guapas del Barrio”, los cocineros hablaron de sus posibilidades para seguir y señalaron que deberán darlo todo en sus platillos. “No podemos estar los seis abajo”, destacó la concursante de Nayarit.

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