Daniela habla de su experiencia con Michelle al exterior del Mundo MasterChef: “Me cambia la perspectiva de la vida” (VIDEO)
La cocinera relató algunos detalles de su salida al restaurante del Chef Diego Niño como parte del beneficio que ganó Michelle el martes pasado
Luego de haber salido del Mundo MasterChef para comer en el restaurante del Diego Niño como parte del beneficio que ganó Michelle el martes pasado, la integrante de las “Divas” habló de la singular experiencia ante las cámaras del reality show.