Jorge “El Diablo Becerril” reporta fuertes lluvias que colapsan la CDMX y la muerte de un hombre en Garibaldi
Las intensas lluvias complicaron la movilidad en la capital, mientras un hecho violento movilizó a las autoridades en la zona de Garibaldi.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó una jornada marcada por las fuertes lluvias en distintos puntos de la Ciudad de México, las cuales provocaron afectaciones a la movilidad. Además, informó que en una de las calles aledañas a la Plaza Garibaldi una persona perdió la vida tras recibir impactos de bala.