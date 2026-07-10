Alejandra Carvajal cuenta la historia de “El Gran Abuelo": el árbol de más de 5,400 años que sigue asombrando al mundo
Alejandra Carvajal presenta la historia de un árbol milenario cuya antigüedad continúa sorprendiendo a científicos y visitantes.
Alejandra Carvajal presenta la historia de “El Gran Abuelo”, un impresionante árbol cuya edad se estima en más de 5,400 años, convirtiéndolo en uno de los seres vivos más antiguos del planeta. Su antigüedad incluso ha generado comparaciones con Matusalén, el famoso pino de California.