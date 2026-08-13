Al Extremo lo tuvo todo: comida, explosiones y revelaciones

Al Extremo presentó una emisión con gastronomía, actualidad y entretenimiento. La Pura Sabrosura probó cemitas poblanas; Jorge “El Diablo” Becerril reportó un incendio y una explosión; Kevyn Contreras habló de su llegada a La Granja VIP; y La Chicuela conversó con Junior Klan y Además, Kecho realizó un experimento para crear una lámpara de lava con objetos caseros.