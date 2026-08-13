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La Pura Sabrosura descubre las cemitas poblanas de la Agrícola Oriental

Una visita gastronómica llevó a La Pura Sabrosura hasta la Agrícola Oriental para probar distintas cemitas.

Por: Hugo Pantoja

La Pura Sabrosura llegó a la Agrícola Oriental para probar distintas opciones de cemitas poblanas, desde las preparaciones tradicionales hasta propuestas diferentes que buscan darle un giro a este clásico de la gastronomía poblana. Los precios rondan los 100 pesos, convirtiendo la visita en una opción para quienes buscan descubrir nuevas alternativas de este popular platillo.

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