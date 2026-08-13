AL Extremo: Kevyn Contreras llega a La Granja VIP con una meta clara y mucha diversión
El nuevo granjero habló sobre su llegada al reality y dejó claro que quiere competir desde el primer día.
Kevyn Contreras llegó a Al Extremo para hablar sobre su incorporación como nuevo granjero de La Granja VIP. El participante aseguró que llega dispuesto a competir y que tiene una meta clara dentro del reality: buscar el tercer lugar. Su incorporación suma una nueva personalidad a la competencia, que continúa revelando a sus integrantes para la próxima temporada.