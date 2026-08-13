La Chicuela platica con Junior Klan y prepara nueva música y llega con 6 temas

La Chicuela conversó con Junior Klan, agrupación que prepara seis nuevos temas para poner a bailar a sus seguidores. Durante la emisión también se presentó una charla con Cañaveral de Humberto Pavón, quien recordó su llegada a Buenos Aires y habló sobre el camino de su música desde México hacia otros públicos. Ambas historias destacaron nuevos proyectos y trayectorias musicales.