Jorge “El Diablo Becerril": reporta: Explosión tras incendio moviliza a autoridades en La Roma
Un incendio seguido de una explosión provocó una importante movilización de autoridades en la colonia Roma.
Jorge “El Diablo” Becerril reportó un incendio en una campana dentro de un inmueble de la colonia Roma, que posteriormente derivó en una explosión. El incidente provocó una movilización de autoridades y el cierre de la zona, mientras bomberos y elementos de seguridad atendieron la emergencia. Entre las personas involucradas se encontraban funcionarios y personal de bomberos.