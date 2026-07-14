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La Pura Sabrosura descubre el imperdible rincón de comida casera en Garibaldi

La Pura Sabrosura llegó a Garibaldi para probar un menú tradicional con tortillas hechas a mano, birria, pozole y un refrescante tepache.

La Pura Sabrosura visitó la tradicional cocina de Beto y Leti, ubicada en Garibaldi, donde las tortillas hechas a mano son el complemento perfecto para platillos como carne asada, pozole y birria de maciza. Por alrededor de 200 pesos, los comensales pueden disfrutar una comida abundante con sabor casero, acompañada de un vaso de tepache preparado al estilo tradicional.

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