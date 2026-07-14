Jorge “El Diablo” Becerril reporta festejos por España y un hecho trágico en Gustavo A. Madero
Las celebraciones deportivas coincidieron con un operativo de emergencia tras un hecho ocurrido en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre los festejos registrados tras la victoria de España, mientras que en la alcaldía Gustavo A. Madero se reportó un hecho que movilizó a los cuerpos de emergencia. De acuerdo con el reporte, un hombre perdió la vida a un costado de las vías del tren. Las autoridades acordonaron la zona e iniciaron las investigaciones para esclarecer lo sucedido.