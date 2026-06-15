Fuertes lluvias provocan inundaciones y movilización policiaca tras tétrico hallazgo en Ecatepec
Las lluvias complicaron la movilidad en diversas zonas, mientras un hallazgo en Ecatepec activó una intensa movilización de seguridad.
“El Diablo Becerril”, reportó importantes encharcamientos en varias de las principales vialidades del país debido a las recientes lluvias. Además, informó sobre una fuerte movilización de autoridades en Ecatepec tras el hallazgo de una hielera con presuntos restos humanos, hecho que ya es investigado por las instancias correspondientes.