Ainadita y su Sonora preparan una colaboración que marcará su carrera musical en entrevista con “La Chicuela”

En entrevista con La Chicuela, Ainadita y su Sonora recordó que inició su carrera artística desde los cinco años de edad y habló sobre la experiencia que ha construido en los escenarios. Además, reveló que prepara una colaboración junto al maestro Manzanero, proyecto que considera un parteaguas en su trayectoria, además de adelantar que vienen nuevos trabajos musicales para sus seguidores.