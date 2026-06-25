Jorge “El Diablo Becerril": Se reporta incidente fatal mientras esperaba en una fila de registro; investigan lo ocurrido

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre el fallecimiento de un hombre que se encontraba formado en una fila de registro en la zona de Arcos de Belén. De acuerdo con el reporte, la persona se desplomó de manera repentina y, aunque paramédicos acudieron para brindarle atención, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Hasta el momento, la víctima permanece sin identificar y las autoridades realizan las investigaciones correspondientes.