Las tlayudas conquistan con el auténtico sabor de Oaxaca en La Pura Sabrosura

La Pura Sabrosura visitó el Mercado 12 de Enero para descubrir unas tlayudas elaboradas con una receta familiar que conserva el auténtico sabor oaxaqueño. Preparadas con queso, frijoles y salsa, también pueden acompañarse con chapulines al mojo de ajo. Para completar la experiencia, los visitantes pueden disfrutar de un tradicional chocolate con leche que resalta aún más los sabores de este emblemático platillo mexicano.