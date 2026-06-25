Alejandra Carvajal reporta: Katia Itzel García: la árbitra mexicana que hace historia en el Mundial 2026

Alejandra Carvajal presentó la historia de Katia Itzel García, una de las figuras más destacadas del arbitraje mexicano. Tras abrirse paso en un deporte históricamente dominado por hombres, la silbante ha logrado importantes reconocimientos internacionales y fue la primera mujer en dirigir un partido de la Copa Oro. Hoy, su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ representa un nuevo capítulo en una trayectoria llena de logros.