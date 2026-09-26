Al Extremo: Robo de celular, el regreso de Dra. Lucía, banderillas coreanas y casos EXTREMOS

Revive los mejores momentos del programa de Al Extremo de este sábado 26 de septiembre donde vimos HDSPM con Jorge “El Diablo” Becerril, así como una gran receta del Chef Rahmar Villegas, el regreso de Dra. Lucía, consultas con La Bruja Zulema y un caso increíble con Alejandra Carvajal.