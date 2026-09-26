Le pusieron “el arrastradito”: así se burlaron Mónica, Bebeshita y Manelyk de este Granjero
Una caminata terminó convirtiéndose en el momento de carrilla del día
Las risas no faltaron dentro de La Granja VIP luego de que Mónica Escobedo, La Bebeshita y Manelyk González repararan en la peculiar forma de caminar de uno de sus compañeros. Las tres comenzaron a imitar sus movimientos y terminaron poniéndole un curioso apodo: “el arrastradito”. El momento ocurrió durante una charla entre las granjeras, quienes tomaron con humor la manera en que el participante se desplaza por la casa. Entre imitaciones y comentarios, la escena rápidamente se convirtió en uno de esos momentos de convivencia que pueden generar reacciones entre los seguidores del reality. Ahora queda por ver si el apodo llega a oídos del Granjero y cómo reaccionaría al enterarse.