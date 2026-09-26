Le pusieron “el arrastradito”: así se burlaron Mónica, Bebeshita y Manelyk de este Granjero

Las risas no faltaron dentro de La Granja VIP luego de que Mónica Escobedo, La Bebeshita y Manelyk González repararan en la peculiar forma de caminar de uno de sus compañeros. Las tres comenzaron a imitar sus movimientos y terminaron poniéndole un curioso apodo: “el arrastradito”. El momento ocurrió durante una charla entre las granjeras, quienes tomaron con humor la manera en que el participante se desplaza por la casa. Entre imitaciones y comentarios, la escena rápidamente se convirtió en uno de esos momentos de convivencia que pueden generar reacciones entre los seguidores del reality. Ahora queda por ver si el apodo llega a oídos del Granjero y cómo reaccionaría al enterarse.