“Necesito que la gente me odie”: Kunno confiesa que el cariño lo desconcierta

Durante una conversación con Kenny, Kunno abrió una reflexión sobre la manera en que las críticas que ha recibido en redes sociales han influido en su forma de relacionarse con los demás. El Granjero reconoció que en ocasiones se autosabotea porque no está acostumbrado a recibir un trato positivo. Kunno explicó que durante mucho tiempo estuvo expuesto a comentarios negativos y que eso llegó a hacerle difícil creer que realmente puede caerle bien a la gente. Incluso sorprendió a Kenny al admitir que, en ciertos momentos, siente que necesita que los demás lo odien. La confesión mostró una faceta poco conocida de Kunno y abrió una conversación sobre cómo ha vivido el rechazo en redes.