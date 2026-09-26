¿Barba al estilo “Mono” Osuna? Fernando Lozada sorprende con su nuevo look en La Granja VIP

Fernando Lozada sorprendió a sus compañeros de La Granja VIP con un cambio de imagen que no pasó desapercibido. El granjero decidió modificar su barba, inspirándose en el peculiar estilo de “Mono” Osuna, lo que despertó la curiosidad de Manelyk.

Al verlo, Manelyk le preguntó por qué se había dejado la barba de esa manera, provocando un intercambio divertido entre ambos. Fernando, por su parte, aclaró que no era Mono, aunque reconoció que pensaba dejarse crecer todavía más el vello facial. Así, el cambio de look del granjero se convirtió en tema de conversación dentro de la competencia, donde hasta los detalles de imagen generan comentarios entre los participantes.