Manelyk revela a quiénes extraña más fuera de La Granja VIP

En medio de una charla con Kunno, Manelyk González mostró una faceta mucho más sentimental al hablar de las personas que más extraña mientras permanece en La Granja VIP. La influencer confesó que sus sobrinos son quienes más le hacen falta y aprovechó la conversación para compartir una divertida historia relacionada con ellos. Aunque dentro de la competencia suele protagonizar momentos de tensión, esta vez Manelyk dejó de lado las estrategias y los enfrentamientos para hablar desde un lado mucho más familiar. Su relato conmovió por la manera en que recordó esos momentos que comparte con sus sobrinos fuera de la granja. La conversación con Kunno permitió conocer una faceta más íntima de Manelyk durante el encierro.