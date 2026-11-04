Juan Marcos Figueroa, tío de Julián Figueroa, revela que la familia está preocupada por el destino del pequeño José Julián: “Hemos dejado de tener una cercanía con él”
Juan Marcos Figueroa prefirió no opinar sobre la versión que apunta a que Julián Figueroa tiene hijos no reconocidos, aunque sí se mostró preocupado por el futuro del pequeño José Julián.
Juan Marcos Figueroa hace mutis sobre la revelación de que su sobrino, Julián Figueroa, pudo haber tenido más hijos no conocidos y prefirió no opinar sobre los conflictos legales de Imelda Garza: “Son cosas de las que no puedo hablar porque no me corresponden. No tengo la autoridad para dictaminar”; señaló. Lo que sí admitió fue la preocupación de la familia Figueroa por el destino del pequeño José Julián: “Incluso, nosotros mismos hemos dejado de tener una cercanía con él”, agregó.