Juan Marcos Figueroa, tío de Julián Figueroa, revela que la familia está preocupada por el destino del pequeño José Julián: “Hemos dejado de tener una cercanía con él”

Juan Marcos Figueroa hace mutis sobre la revelación de que su sobrino, Julián Figueroa, pudo haber tenido más hijos no conocidos y prefirió no opinar sobre los conflictos legales de Imelda Garza: “Son cosas de las que no puedo hablar porque no me corresponden. No tengo la autoridad para dictaminar”; señaló. Lo que sí admitió fue la preocupación de la familia Figueroa por el destino del pequeño José Julián: “Incluso, nosotros mismos hemos dejado de tener una cercanía con él”, agregó.