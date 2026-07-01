uno nuevo
logo al extremo 2025 1920x1080
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Al Extremo reúne sabor, emoción y las historias que marcaron la jornada

El programa combinó recomendaciones gastronómicas, información de última hora y las historias más emotivas que rodean la fiesta mundialista.

Al Extremo: Desde la visita de La Pura Sabrosura a un negocio de Ecatepec que prepara hamburguesas en apenas siete segundos y organiza retos para sus clientes, hasta el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre un fatal accidente vial que mantuvo cerrada una importante vía durante horas.

Videos