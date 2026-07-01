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Alejandra Carvajal revive los momentos más emotivos de la fiesta mundialista

Más allá de los goles, el Mundial también deja relatos de emoción, unión y momentos que quedarán para la historia.

Alejandra Carvajal presentó un recorrido por algunas de las historias más emotivas que han surgido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde familias reunidas por el fútbol hasta aficionados que cumplen el sueño de apoyar a su selección, estos momentos demuestran que el torneo trasciende lo deportivo y se convierte en un escenario donde las emociones, la pasión y los recuerdos unen a distintas generaciones.

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