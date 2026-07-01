Alejandra Carvajal revive los momentos más emotivos de la fiesta mundialista

Alejandra Carvajal presentó un recorrido por algunas de las historias más emotivas que han surgido durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Desde familias reunidas por el fútbol hasta aficionados que cumplen el sueño de apoyar a su selección, estos momentos demuestran que el torneo trasciende lo deportivo y se convierte en un escenario donde las emociones, la pasión y los recuerdos unen a distintas generaciones.