Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Fatal carambola por camión sin frenos deja un muerto y caos vial

Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre un accidente en el que un camión de refrescos presuntamente perdió el control y provocó una carambola que involucró a varios vehículos. El fuerte impacto dejó una persona fallecida y obligó al cierre de la vialidad mientras bomberos, paramédicos y personal de emergencia realizaban las labores de rescate y retiro de las unidades. Después de casi cinco horas de trabajo, la circulación fue restablecida.