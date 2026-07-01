La Pura Sabrosura llega a las hamburguesas más rápidas de México: las preparan en solo 7 segundos

El nuevo programa de Al Extremo ofreció un recorrido por algunos de los temas que marcaron la jornada. Desde la visita de La Pura Sabrosura a un negocio de Ecatepec que prepara hamburguesas en apenas siete segundos y organiza retos para sus clientes, hasta el reporte de Jorge “El Diablo” Becerril sobre un fatal accidente vial que mantuvo cerrada una importante vía durante horas. La emisión también presentó, con Alejandra Carvajal, las historias humanas que han convertido a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en una celebración que trasciende el deporte y une a millones de personas.