Al Extremo | Programa del 2 de junio del 2026

En una nueva emisión de Al Extremo, Alejandra Carvajal conversó con el doctor Jesús Berne sobre los beneficios de la risa para la salud física y emocional. Además, Carlos Jiménez, “El Diablo Becerril”, informó sobre las afectaciones por lluvias y granizo en la México-Toluca, así como un ataque ocurrido en Iztapalapa que dejó una persona fallecida y un responsable prófugo.

