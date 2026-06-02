Al Extremo | Programa del 2 de junio del 2026
Salud, emergencias y hechos que sacudieron a la Ciudad de México marcaron a Al Extremo.
En una nueva emisión de Al Extremo, Alejandra Carvajal conversó con el doctor Jesús Berne sobre los beneficios de la risa para la salud física y emocional. Además, Carlos Jiménez, “El Diablo Becerril”, informó sobre las afectaciones por lluvias y granizo en la México-Toluca, así como un ataque ocurrido en Iztapalapa que dejó una persona fallecida y un responsable prófugo.