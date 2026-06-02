Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Lluvias provocan caos y tragedia: una agresión en Iztapalapa deja un muerto y un prófugo

Jorge, “El Diablo Becerril”, informó sobre las afectaciones provocadas por las fuertes lluvias y granizo en la carretera federal México-Toluca, donde laboran cuerpos de emergencia. Además, reportó un ataque en Iztapalapa en el que una mujer y su actual pareja fueron agredidos presuntamente por una expareja; el hombre perdió la vida y el responsable logró escapar.