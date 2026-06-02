Alejandra Carvajal nos platica sobre La mejor medicina, que es gratis, y expertos revelan por qué la risa mejora tu salud y fortalece tus defensas

Durante una charla con Alejandra Carvajal, el doctor Jesús Berne explicó que la risa es una de las mejores medicinas naturales y completamente gratuitas. El especialista señaló que fortalece el sistema inmunológico, activa numerosos músculos y genera efectos similares a una sesión de ejercicio y relajación. Además, destacó que su carácter contagioso está relacionado con nuestra naturaleza social.