Alejandra Carvajal nos platica sobre La mejor medicina, que es gratis, y expertos revelan por qué la risa mejora tu salud y fortalece tus defensas
Alejandra Carvajal reporta: La risa no solo mejora el ánimo, también puede beneficiar tu salud física.
Durante una charla con Alejandra Carvajal, el doctor Jesús Berne explicó que la risa es una de las mejores medicinas naturales y completamente gratuitas. El especialista señaló que fortalece el sistema inmunológico, activa numerosos músculos y genera efectos similares a una sesión de ejercicio y relajación. Además, destacó que su carácter contagioso está relacionado con nuestra naturaleza social.