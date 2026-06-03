Alejandra Carvajal nos precenta la historia de los Rarámuris: Los corredores legendarios que desafían montañas y conquistan el mundo
Desde la Sierra Tarahumara, una comunidad ha convertido la resistencia y la velocidad en una forma de vida.
Los Rarámuris, habitantes de la Sierra Tarahumara, son reconocidos mundialmente por su capacidad para recorrer enormes distancias entre montañas y cañones. Su nombre significa “los de los pies ligeros”, una característica que han demostrado durante generaciones. Figuras como María Lorena Ramírez y Miguel Lara han llevado esta tradición a competencias internacionales.