Al Extremo | Programa del 3 de junio del 2026

Al Extremo presentó una jornada llena de contrastes: Pancito descubrió el popular pan chino que triunfa en el Centro Histórico de la Ciudad de México; conocimos la historia de los Rarámuris, famosos por recorrer enormes distancias en la Sierra Tarahumara; y Carlos Jiménez informó sobre las afectaciones por lluvias y la muerte de un trabajador durante labores de poda en la capital.