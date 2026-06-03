En la Pura Sabrosura presentan el “Pan Chino” en CDMX: Los sabores exóticos que están conquistando a los amantes del la panaderia
Sabores dulces y salados se unen en una de las propuestas gastronómicas más curiosas del Centro de la Ciudad de México, con el “Pan Chino”
En la Pura Sabrosura se visitó el Centro Histórico de la Ciudad de México para probar el popular Pan Chino, disponible en sabores como carne, frijol dulce, chocomenta y pay de manzana. Estos productos se han convertido en los favoritos de muchos visitantes gracias a su variedad, precios accesibles y promociones especiales.