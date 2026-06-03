“Yo quiero subir al balcón": Michelle promete que hará esto si la salvan este miércoles 3 de junio en MasterChef 24/7 (VIDEO)
La cocinera y modelo mandó un contundente mensaje a sus seguidores en MasterChef 24/7.
Previo al miércoles de batalla de equipos en MasterChef 24/7, Michelle mandó un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles su apoyo para que esta noche sea la primera participante en subir al balcón, y así salvarse del riesgo de salir de la competencia el próximo domingo de eliminación. La también modelo prometió hacer esto si la ayudan.