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“Yo quiero subir al balcón": Michelle promete que hará esto si la salvan este miércoles 3 de junio en MasterChef 24/7 (VIDEO)

La cocinera y modelo mandó un contundente mensaje a sus seguidores en MasterChef 24/7.

Por: Redacción Azteca UNO

Previo al miércoles de batalla de equipos en MasterChef 24/7, Michelle mandó un mensaje a sus seguidores, pidiéndoles su apoyo para que esta noche sea la primera participante en subir al balcón, y así salvarse del riesgo de salir de la competencia el próximo domingo de eliminación. La también modelo prometió hacer esto si la ayudan.

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