Jorge “El diablo Becerril” reporta Fuertes lluvias provocan estragos y una tragedia en CDMX: trabajador pierde la vida tras caída
Las intensas precipitaciones mantienen en alerta a cuerpos de emergencia mientras se reportan incidentes de alto impacto.
Carlos Jiménez, “El Diablo Becerril”, informó sobre diversas afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en la zona norte de la Ciudad de México. Además, reportó la muerte de un trabajador que realizaba labores de poda y cayó desde más de cuatro metros de altura. A pesar de la rápida intervención de los servicios de emergencia, la víctima perdió la vida.