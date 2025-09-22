¡Otro crimen en ‘Ecaterror’! Asesinaron a balazos a un elemento de la FAR en Ecatepec
Al intentar frustrar un asalto, el policía de la FAR recibió al menos dos balazos en la cabeza. ‘El Diablo’ Becerril presenta los detalles desde Ecatepec.
TV Azteca
Un elemento de la FAR fue asesinado a balazos en Ecatepec al frustrar un asalto en una miscelánea. Según los reportes, el policía abatido recibió dos impactos en la cabeza; el agresor huyó y el cuerpo fue enviado a la agencia del Ministerio público. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.
