¡Otro crimen en ‘Ecaterror’! Asesinaron a balazos a un elemento de la FAR en Ecatepec

Un elemento de la FAR fue asesinado a balazos en Ecatepec al frustrar un asalto en una miscelánea. Según los reportes, el policía abatido recibió dos impactos en la cabeza; el agresor huyó y el cuerpo fue enviado a la agencia del Ministerio público. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.