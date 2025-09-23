El Capi Pérez confiesa quién es “su gallo” entre los granjeros de La Granja VIP

Este domingo, durante la transmisión de Exatlón Draft El Ascenso, Antonio Rosique anunció quién sería el quinto granjero confirmado de La Granja VIP: se trata de Alberto del Río, “El Patrón”. Este anuncio generó muchísimas reacciones positivas, entre ellas de El Capi Pérez.

El Capi Pérez revela que Alberto del Río es su granjero favorito de La Granja VIP

En una publicación de Instagram donde se confirmaba la participación de “El Patrón” como parte de La Granja VIP, El Capi Pérez no tardó en mostrar su agrado hacia el nuevo granjero. “Mi gallo”, fue lo que el conductor de Venga La Alegría escribió en un comentario.

Antes de Alberto del Río, los granjeros confirmados habían sido Alfredo Adame, Jawy Méndez, Kim Shantal y Sandra Itzel; después del exluchador profesional, este lunes se anunció a César Doroteo.

Sin duda, La Granja VIP estará poblada de personalidades fuertes y con fandoms amplios, muchas veces conocidos por no tener filtro ni pelos en la lengua. Ya está causando curiosidad cómo se llevará Alberto del Río con, por ejemplo, Alfredo Adame.

Hasta ahora, “El Patrón” ha dicho que no tiene miedo de ensuciarse las manos con las labores de una granja real, y ha demostrado que su condición física es muy destacable.

Alberto del Río, “El Patrón”, es un luchador profesional que ha logrado destacar en el Consejo Mundial de Lucha Libre y la WWE. La lucha libre viene de familia, pues es hijo de Dos Caras y sobrino de Mil Máscaras.