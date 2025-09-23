¿Ya recibió amenazas? Lupillo Rivera dice que no le importa que lo demanden por su autobiografía

En los días recientes el cantante de música regional se ha mantenido en constante participación en distintos medios y todo porque su libro autobiográfico está por salir. En ese sentido, Lupillo Rivera no está dudoso de que las reacciones de muchas personas serán bastante negativas. Por ello también aclaró que no le importan en absoluto las opiniones y futuras demandas… que incluso podrían llegar desde su familia.

¿Por qué Lupillo Rivera espera demandas por su libro?

Alrededor de junio de 2025 Lupillo Rivera indicó que su libro traería consecuencias, por lo que espera que incluso su familia tenga reacciones negativas. Y es que desde hace unos días que empezó su gira de medios para anunciar que su autobiografía llegaría a todo público este lunes 22 de septiembre del año en curso, se habló mucho del contenido.

Justamente en los últimos días la información que trascendió fue sobre la entrevista que hizo en un programa donde habló del por qué terminó su relación con Belinda. Se indica que todo fue por culpa de Lupillo, quien “la mandó a volar” por verla tomando de la mano a otro hombre. Y en ese sentido irán el resto de revelaciones, por lo que las demandas quedarán a la orden del día.

¿De qué trata el libro de Lupillo Rivera?

El texto biográfico se titula Tragos Amargos, el cual promete contar sin censura los momentos más oscuros y relevantes de la vida de El Toro del Corrido. Allí parece que revelará situaciones sumamente vergonzosas o que comprometen a otras figuras del medio. Y es que no se debe olvidar que la familia Rivera realmente vive en una complicación constante, pues desde la muerte de Jenni Rivera se manejan peleas directas por la repartición de la Diva de la Banda.

Por eso, muchos esperan con ansias lo que Lupillo vaya a contar en un libro que puede dar mucho material para el mundo de la farándula en los siguientes días.