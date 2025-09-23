Abuchean a Susana Zabaleta en el aeropuerto y ella responde así en Instagram
Susana Zabaleta acusa misoginia de parte de reporteros que la abuchearon en el aeropuerto cuando llegó a la Ciudad de México.
Esta tarde del lunes 22 de septiembre, comenzaron a circular videos de Susana Zabaleta siendo abucheada por algunos miembros de la prensa mexicana. A través de su cuenta de Instagram, ella ya respondió y acusa misoginia de quienes le gritaron.
¿Infiltrado en la prensa? Susana Zabaleta se encuentra con los medios y se desata una nueva polémica
Abuchean a Susana Zabaleta en el aeropuerto y ella responde así
En los videos que están circulando en plataformas como TikTok, se aprecia que Susana Zabaleta camina por el aeropuerto tras aterrizar en la Ciudad de México y un grupo de reporteros le grita: “¡prensa digna, prensa digna!”.
Cuando la actriz y cantante se aleja y se despide con la mano, las personas comienzan a abuchearla. Posteriormente, algunos medios la siguen y le hacen preguntas sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez.
A través de su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta publicó un video hablando de esta situación. Explicó que iba llegando a CDMX desde Ajijic, Jalisco, donde estuvo grabando una serie con su hija, Elisabetha Gruener. Ella describe que fueron aproximadamente 20 reporteros quienes le gritaron.
“Yo volteo y les dije: ‘guau, prensa digna, sí, todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice ‘prensa digna’, y me empezaron a abuchear”, dijo la intérprete.
Con una actitud serena pero sin perder la seriedad, Susana dijo que “aquí y en todas partes del mundo a eso se le llama misoginia”.
Señaló que es “echarle la culpa a una mujer”, haciendo referencia a que quienes la abuchearon están en contra de las críticas que su pareja, Ricardo Pérez, ha hecho a la prensa de espectáculos. “Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo”.
La controversia surgió a partir de un incidente que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tuvieron con la prensa mexicana en el aeropuerto. Mientras reporteros intentaban la seguían al intentar entrevistarla, la actriz tropezó; Ricardo se molestó y criticó los cuestionamientos que se hacen a su pareja.