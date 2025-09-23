Abuchean a Susana Zabaleta en el aeropuerto y ella responde así en Instagram

Esta tarde del lunes 22 de septiembre, comenzaron a circular videos de Susana Zabaleta siendo abucheada por algunos miembros de la prensa mexicana. A través de su cuenta de Instagram, ella ya respondió y acusa misoginia de quienes le gritaron.

En los videos que están circulando en plataformas como TikTok, se aprecia que Susana Zabaleta camina por el aeropuerto tras aterrizar en la Ciudad de México y un grupo de reporteros le grita: “¡prensa digna, prensa digna!”.

Cuando la actriz y cantante se aleja y se despide con la mano, las personas comienzan a abuchearla. Posteriormente, algunos medios la siguen y le hacen preguntas sobre su relación con el comediante Ricardo Pérez.

A través de su cuenta de Instagram, Susana Zabaleta publicó un video hablando de esta situación. Explicó que iba llegando a CDMX desde Ajijic, Jalisco, donde estuvo grabando una serie con su hija, Elisabetha Gruener. Ella describe que fueron aproximadamente 20 reporteros quienes le gritaron.

“Yo volteo y les dije: ‘guau, prensa digna, sí, todos queremos una prensa digna’. Entonces yo hice ‘prensa digna’, y me empezaron a abuchear”, dijo la intérprete.

Con una actitud serena pero sin perder la seriedad, Susana dijo que “aquí y en todas partes del mundo a eso se le llama misoginia”.

Señaló que es “echarle la culpa a una mujer”, haciendo referencia a que quienes la abuchearon están en contra de las críticas que su pareja, Ricardo Pérez, ha hecho a la prensa de espectáculos. “Si tienen algo que decirle, díganselo a Ricardo”.

La controversia surgió a partir de un incidente que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez tuvieron con la prensa mexicana en el aeropuerto. Mientras reporteros intentaban la seguían al intentar entrevistarla, la actriz tropezó; Ricardo se molestó y criticó los cuestionamientos que se hacen a su pareja.