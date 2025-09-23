Ella es Lady Uñas, mujer que se hizo famosa tras no querer pagar el trabajo que le hicieron en Mexicali

Las redes sociales encontraron a una nueva señora favorita por tremenda polémica desatada en un salón de belleza en Mexicali. El conflicto se generó porque Lady Uñas no quiso pagar el monto acordado del trabajo realizado en este sitio. Parece que la señorita vio como algo totalmente justificado el cobro que se le hacía y quiso huir del sitio. Sin embargo una de las jóvenes que le hicieron el trabajo la detuvieron antes de que se subiera a su carro y huyera. Aquí las imágenes.

¿Qué pasó con Lady Uñas en un salón de belleza de Mexicali?

Esta historia trascendió en demasía después de que se concretara uno de los eventos más vergonzosos de las semanas recientes. En redes oficiales del propio salón de belleza se indicó que la detenida por la autoridades de Baja California fue para hacerse diversos arreglos en uñas de manos y pies. Sin embargo, se negó a pagar y fue grabada en el momento que se puso violenta ante la presión de las trabajadoras del establecimiento.

Según las diversas fuentes, la joven que le hizo el trabajo la acompañó hasta la camioneta de la clienta (tal como se ve en el video). Sin embargo la nueva Lady se enfadó y dijo que se tenía que ir y que les transferiría la cantidad que se le estaba cobrando, pero que se tenía que ir por su hijo que la estaba esperando en la escuela.

¿Arrestaron a Lady Uñas en Mexicali?

Al final del conflicto, la mujer de 26 años identificada como Aurora “N” fue detenida por las autoridades tras agredir física y verbalmente a las trabajadoras del local. Por ello, muchos están a la espera de la finalización de un caso bastante anecdótico que generó miles de reacciones en las redes sociales. Y todo esto, por un monto de pago de 2700 pesos en moneda nacional.