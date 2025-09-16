inklusion logo Sitio accesible
¡Atropelló a una mujer de la tercera edad y se dio a la fuga!

En la colonia Roma, un cobarde atropelló a una mujer de la tercera edad y se dio a la fuga; ahora enfrentará a la ley. Así lo reporta ‘El Diablo’ Becerril.

TV Azteca

¡EL conductor se hizo de la vista gorda! En la colonia Roma, un camión de carga se llevó a una mujer de la tercera edad entre las llantas. El cobarde conductor se dio a la fuga invadiendo el carril del Metrobús. ‘El Diablo’ Becerril tiene las imágenes y el reporte completo.

