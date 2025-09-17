Niña hace derrapes en carro de juguete y causa sensación en las redes sociales: video

La magia de la viralidad recae en todas las historias que se concretan a lo largo y ancho de la red y este video empezó a popularizarse entre distintos usuarios que vieron a una niña disfrutar de unos buenos derrapes al estilo de rápidos y furiosos. Este es el contexto de este video que ya ganó unos cuantos corazones por lo tierno del momento y lo cool que se ve la niña al volante.

¿Qué se ve en el video de la niña conduciendo como experta?

Muchos usuarios fueron cautivados por la manera tan carismática en la que una niña conduce uno de los carros de juguete que muchos soñaron con tener en su infancia. Allí se percibe como la protagonista de la pieza videográfica realiza algunos “trucos” en lo que parece ser un estacionamiento. De manera reiterada la infante controla el volante y su vehículo con una total maestría, que sorprendió a propios y extraños.

Evidentemente muchos se mantuvieron en total asombro, pues pareciera ser una profesional al momento de conducir. Se ve con total naturalidad cómo se pone a dar vueltas en su carro y manteniendo el control en cada momento, incluyendo derrapes de película. Esto hasta que al final del TikTok se percibe cómo casi se estampa contra unos adultos que estaban ahí cuidándola.

¿Dónde se grabó el video de la niña en su carro de juguete?

Este video se grabó en los Estados Unidos pero tomó popularidad en las horas recientes entre el público mexicano. El usuario de TikTok se hace llamar the_bugaboss_ y solamente tiene siete videos publicados. Allí se descubre que la niña que se ve en el video es una de las gemelas de esta pareja y no se sabe mucho más.

Incluso, el video no es reciente, pues fue publicado en el 2023 y el perfil ya mencionado subió su último testimonio a finales del 2024. Justamente el momento de los derrapes de una de las hijas es el que más vistas le dio al perfil q ue probablemente vea cómo un momento viral se concretó mucho tiempo después de colgar el icónico control de su hija sobre cuatro neumáticos.