¿Quién es Titi? Bad Bunny por fin resuelve la incógnita gracias a Penélope Cruz

Casi todos hemos cantado a todo pulmón “Tití Me Preguntó”, uno de los éxitos que se desprendieron del álbum “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny. También es muy probable que alguien te haya preguntado: “¿pero quién es Tití”. Si tampoco supiste responder, estarás feliz de saber que el puertorriqueño por fin nos quitó la duda.

Bad Bunny responde a Penélope Cruz quién es Tití

En una dinámica por video que organizó la revista i-D con varias celebridades, la actriz española le preguntó a Bad Bunny quién es ese personaje que menciona en su famosa canción. Como recordarás, el tema dice: “Tití me preguntó si tengo mucha’ novia’... Hoy tengo una, mañana a otra, pero no hay boda”.

Penélope Cruz demostró que realmente le gusta la música de Benito Antonio Martínez Ocasio y conoce bastante, pues incluso le recitó otro fragmento de la canción en que se escucha una voz de mujer decir: “ven acá, muchacho del diablo. Búscate una mujer seria pa’ti”.

Bad Bunny primero respondió con una broma: inventó que Tití es una asistente digital como Siri o Alexa, pero inmediatamente se retractó y dijo que eso era “un chiste de porquería”.

“Nosotros a las tías les decimos Titi o Tití. Si es una Tití en específico, en verdad que no, no tengo una en específico”, respondió el intérprete. Insistió en que tiene “un montón de tías” y que si se ponía a nombrarlas no terminaría.

En el video que ella misma compartió en su Instagram, Penélope Cruz también le preguntó a Bad Bunny en qué pensaba cuando escribió “Turista”, su canción favorita del álbum “Debí Tirar Más Fotos”. El cantante confesó que le encanta que le pregunten por ese tema porque tiene el recuerdo de escribirla muy presente.

“Yo salía de una reunión y me dirigía hacia la casa donde me estaba quedando, y habían bloqueado la calle”, relató. Al desviarse, “tuve que dar la vuelta alrededor de la playa y veía a las personas. Vi muchos turistas aprendiendo a bailar, disfrutando de la playa”.

Bad Bunny contó que en ese tiempo de su vida no se sentía muy bien, le preocupaban cosas tanto personales como lo que pasaba en Puerto Rico. Él dice que todo se juntó porque recién había recibido unos ritmos, y a partir de ese momento comenzó a escribir.