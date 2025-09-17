¡Arriba Monterrey! ¿Qué atletas de Exatlón México son regiomontanos?

A lo largo de las temporadas de Exatlón México, atletas de toda la República Mexicana han conquistado los circuitos con fuerza, talento y estrategia. Entre ellos, hay un grupo muy especial que ha puesto en alto el nombre de la ciudad de Monterrey. Su origen norteño se refleja en su carácter determinado, así como en su desempeño dentro del reality deportivo, tal como los regiomontanos muestran en el día a día de su creciente ciudad.

¿Qué atletas de Exatlón México son originarios de Monterrey?

Desde la primera temporada, la presencia regiomontana se ha mantenido constante. Arely Muciño, destacada boxeadora profesional, y Kenia Lechuga, destacada atleta de remo olímpico, fueron parte del arranque de esta competencia. Kenia logró avanzar hasta las semifinales, así logró demostrar tanto su resistencia física como una fuerte conexión con el público.

Más adelante, Ana Lago, una de las figuras más queridas del programa, representó a Monterrey en distintas temporadas. Su participación en la cuarta temporada con los Titanes y en la séptima con los Rojos reforzó su legado como referente de la gimnasia artística, que resaltó su historial que la coloca entre las mejores competidoras del reality.

Durante la quinta edición, el equipo de Conquistadores contó con Ramiro Garza, experto en calistenia, así como Ricardo “El Loco” Arreola, dedicado a las artes marciales mixtas, y Yareli Arguijo, especialista en futbol bandera. Todos ellos compartían algo más que camiseta: su identidad regiomontana los unía. En el mismo periodo, Marcela “Yeyé” Pérez defendió los colores de Guardianes como representante del basquetbol.

La sexta temporada sumó a Roberta “Bobe” de León, también basquetbolista, quien aportó fuerza y precisión en los circuitos. Y en la séptima entrega, además del regreso de Ana Lago, se integraron Lizli Patiño, jugadora de waterpolo, y Diego Balleza, clavadista olímpico nacido en Monterrey.

Uno de los nombres más constantes es Eugenio “Keno” Martell, jugador de fútbol americano, quien participó en la tercera, cuarta y octava temporada. También su hermano, Carlos Martell, y la ciclista olímpica Ingrid Drexel formaron parte del elenco en la tercera edición. Alix Hernández, karateka de alto rendimiento, se sumó al equipo de Contendientes ese mismo año.

En la temporada más reciente, Ramón Garrido, jugador profesional de bádminton nacido en Monterrey, representó a los Rojos, aunque su participación se vio interrumpida por una lesión.

Los nombres de estos atletas confirman que Monterrey ha sido semillero de talento para Exatlón México, demostrando que la garra norteña también brilla bajo el sol de República Dominicana.