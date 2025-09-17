Ella es la bailarina que usó la Bandera de México en festejos patrios

Las fechas patrias son siempre motivo de alegría y celebración en México, en ese marco, y en las últimas horas, una bailarina que fue captada a través de un video se volvió tendencia y es viral en las redes sociales ya que causó gran indignación entre los internautas. El motivo del enojo de muchos es que la protagonista utilizó los símbolos patrios de una forma indebida.

El hecho tuvo lugar durante la celebración del Grito de Independencia realizado por el Municipio de Reforma, en Chiapas. La ocasión fue propicia para festejar la fecha nacional con un gran margen de público en donde resaltó una persona en especial. Una mujer que utilizó la Bandera Nacional Mexicana para bailar exóticamente.

¿Quién es la mujer bailarina que causo indignación?

La protagonista del video viralizado es una joven que fue parte de la celebración organizada por el Municipio de Reforma y por eso muchos cuestionan el accionar del alcalde municipal.

Reforma Chiapas



Por qué usuarios en internet acusan de falta de respeto a los símbolos patrios a la celebración que se llevó en dicho municipio. pic.twitter.com/taYP2dZGn9 — Por que es tendencia en México? (@TendenciaMax) September 16, 2025

Según indican los internautas, la bailarina en cuestión debería ser sancionada ya que el símbolo patrio que utilizó se encuentra protegido. Ya sea el Escudo, la Bandera o los Himnos Nacionales están amparados por una ley que regula su uso de manera correcta.

En este marco, solicitan que la Secretaría de Gobernación tome medidas en el asunto y aplique las sanciones necesarias para penalizar esta situación que muchos tildaron de aberrante y que sirva de ejemplo para próximas celebraciones patrias.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Tras la viralización del video muchos se preguntan ¿quién es? Otros, a modo de broma, preguntan por el Instagram de la patriota, mientras que muchos internautas no dejaron de expresar su descontento con la situación, acusando a la mujer de no ser chiapaneca.

“Que desafortunado que nuestro símbolo de libertad y soberanía sea usada como objeto de libertinaje y entretenimiento vulgar, si los mexicanos queremos ser valorados y respetados, debemos respetar nuestras raíces, tradiciones culturales y nuestros símbolos”, señala uno de los comentarios tras el video.

Los mensajes se multiplican y todos apuntan a la indignación que causó ver a la Bandera de México utilizada en un baile que consideran no fue el apropiado. Por ahora, el video sigue circulando en las redes sociales y se aguarda por las medidas de las autoridades pertinentes.