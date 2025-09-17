8 canciones de country para ponerle ritmo de La Granja VIP a tu día: ¡a bailar!

El cacareo en el gallinero de La Granja VIP ya comenzó a sonar cada vez con más fuerza desde que se confirmó a Alfredo Adame como la primera celebridad que se unió a este reto de TV Azteca: ¡en lo que se revelan más nombres, te recomendamos estas canciones de country que seguramente le pondrán un toque campestre a tu día!

¿Qué canciones de country te recomendamos para que tu día suene a La Granja VIP?

Si bien la música country no suena mucho en México, este género que surgió en el sur de Estados Unidos en los años 20’s está muy arraigado a la cultura campirana, los rodeos y el trabajo agrícola, por lo que vale la pena escuchar algunas canciones clásicas previo al estreno de La Granja VIP.

Con instrumentos como la guitarra, el banjo, el violín, el acordeón y la armónica, el country es un género que vale la pena escuchar, sobre todo porque este miércoles 17 de septiembre TV Azteca revelará el nombre de nuestra cuarta celebridad confirmada para La Granja VIP : ¡ponte tu sombrero, tu botas y entra en el mood campirano con estas canciones!

Gone Country - Alan Jackson

2. I walk the Line - Johnny Cash

3. Hearthland - George Strait

4. Jolene - Dolly Parton

5. The Gambler - Kenny Rogers

6. Amarillo by Morning - George Strait

7. On the Road Again - Willie Nelson

8. Chattahoochee - Alan Jackson

En la actualidad, de acuerdo con el sitio de viajes Visit USA, son 8 los lugares de Estados Unidos donde más se escucha música country: Bristol, Owensboro, Nashville, Bakersfield, Austin, Denver, St. Louis y Branson.

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?

Mientras ponemos el ambiente con sombrero, botas y música country, te recomendamos no perderte el estreno de La Granja VIP el próximo domingo 12 de octubre del 2025 a través de la señal de Azteca UNO.

Con figuras como Adal Ramones, Mallezaa, Flor Rubio, Rey Grupero y Lola Cortés como parte de nuestro equipo de conductores y críticos, el chismecito sabroso, las polémicas y el entretenimiento están asegurados en La Granja VIP: ¡no te pierdas este increíble reality show de fama internacional que ahora llega a México!