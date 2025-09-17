Valentina Gilabert responde a amenazas de Marianne Gonzaga: “Dijo que iba a amanecer en bolsa”

Desafortunadamente, este tema sigue dando de qué hablar. Valentina Gilabert compartió un video en TikTok donde señaló a Marianne Gonzaga de continuar difamándola y hostigándola. Entre las pruebas mostradas, afirmó que recibió un mensaje con una amenaza directa y desagradable: “Dijo que iba a amanecer en bolsa y sin vida”. Además, reveló que Gonzaga habría publicado en redes sociales imágenes de su casa y que se la vive investigando donde se encuentra, lo que considera un acto de intimidación.

Valentina Gilabert rompe el silencio con graves acusaciones

La influencer pidió, un tanto desesperada, que los medios de comunicación ya no le den visibilidad a alguien “capaz de agredir a otra persona” y de paso le pidió a Marianne que respete las restricciones legales que, según ella, se impusieron tras el incidente anterior. “Quiero que esta sea la última vez que hablo del tema. Espero que esta persona respete lo que se le impuso y me deje seguir adelante”, declaró.

La polémica entre Valentina y Marianne: un conflicto que no termina

La agresión, así como el caso, ha mantenido la atención constante del público. Marianne Gonzaza, quien recientemente regresó a las redes tras recuperar su libertad, había insinuado comentarios sobre Valentina, lo que avivó la controversia. En una publicación, criticó que Gilabert diera “like” a un comentario que la dejaba en mala posición y escribió: “Claramente, el ser víctima no hace a alguien buena persona”.

Valentina anuncia que se alejará temporalmente de las redes sociales

Cansada de las críticas y la exposición mediática, Gilabert concluyó su mensaje anunciando que se tomará un descanso de las redes: “A partir de esta publicación solo compartiré cosas que aporten a mi vida o a la de los demás. Estoy cansada de los señalamientos y la revictimización”.

Las acusaciones de amenazas son serias y han generado un intenso debate entre los usuarios de redes sociales que ha seguido de cerca el caso. Ahí mismo, los seguidores piden que se tomen medidas para garantizar la seguridad de Valentina, tras las publicaciones de su agresora.

