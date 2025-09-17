Nadie puede creer las nuevas declaraciones de Kate del Castillo sobre su encuentro con El Chapo: “Yo no quería”

En octubre de 2015, Kate del Castillo protagonizó un fuerte escándalo tras darse a conocer que había tenido un encuentro privado con Joaquín “El Chapo” Guzmán. Esta reunión acaparó todos los titulares porque, para ese momento, ya eran conocidas sus deudas con la justicia, por lo que el hecho de que una figura con tanto reconocimiento tuviera cercanía con él dio mucho de qué hablar.

A partir de entonces, la actriz mexicana se enfrentó con las complicaciones legales que esta acción trajo como consecuencia, y junto a Sean Penn tuvo que rendir cuentas sobre cuál era exactamente el propósito de esta cita.

Archivo TV Azteca / The New Yorker En 2015 Kate del Castillo y Sean Penn tuvieron un encuentro privado con “El Chapo” Guzmán

Y a 10 años del caso, la famosa actriz de “La Reina del Sur” relato que habría creído que era una buena idea conocerlo porque el capo se encontraba preso y ellos solo sacarían la información necesaria para empezar con una película.

“Era el plan perfecto, él estaba, pues sí, en la cárcel, y aun así él quería que yo escribiera su historia. No escribiera, sino que yo hiciera esta película, entonces era perfecto, hasta que se escapa (...) Yo no quería ni ir a verlo”, reveló la protagonista de “La misma luna” durante una reciente charla para el pódcast de Nayo Escobar.

¿Por qué Kate del Castillo se reunió con “El Chapo” Guzmán?

Una de las principales dudas respecto a este “encuentro prohibido” entre la actriz Kate de Castillo y El Chapo fueron las motivaciones que habrían llevado a la también productora a aceptar la propuesta de ver al narcotraficante en privado, aun sabiendo todos los riesgos que implicaba.

Al respecto, Del Castillo detalló que todo comenzó cuando Joaquín Guzmán fue quien la mandó a buscar porque quería que participara en una especie de película biográfica.

A la distancia, la actriz considera que este episodio de su vida fue completamente extraordinario, en especial porque nunca dimensionó los alcances que tendría y que terminaría convirtiéndose en un serio problema para ella.

Instagram / @katedelcastillo / The New Yorker Kate del Castillo y Sean Penn se reunieron con Joaquín Guzmán presuntamente para hablar de una película

“Viví una experiencia que me la llevaría a la tumba, una experiencia que no cualquiera vive, unas cosas extraordinarias. El simple hecho de haberlo conocido y de todo el viaje de ese día, me lo llevo en mí. O sea, es una experiencia que jamás me imaginé vivir, ya todo lo demás fue lo peor del mundo”, recordó.

¿Cómo va el caso de Kate del Castillo por su encuentro con Joaquín Guzmán?

Luego de que esta polémica reunión se diera a conocer, la actriz de 52 años aseguró que su reputación fue puesta en duda y se le sometió a calumnias que terminaron afectándola a nivel profesional. Por esta razón decidió interponer un proceso legal en contra del gobierno mexicano en 2017, argumentando persecución política.

Aunque hasta el momento todavía no hay una resolución, apenas en abril de 2025, la hija de Eric del Castillo compartió para las cámaras de Ventaneando que el tema continúa en curso.

“Ahí va, todavía no se arregla, pero tampoco hay prisa. Yo estoy tranquila, es un suceso en mi vida que yo decidí hacer”, detalló Kate del Castillo sobre los asuntos que todavía están pendientes tras su encuentro con Joaquín “El Chapo” Guzmán.