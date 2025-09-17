Ella es la hermana de Lupita Villalobos que pocos conocen y parecen casi gemelas

Aunque Lupita Villalobos es la que ha ganado reflectores en redes sociales por sus videos de estilo de vida y su pódcast Las Alucines, su hermana Karla Paola Villalobos no se queda atrás. De hecho, muchas personas que la descubren en TikTok no pueden evitar preguntarse si son gemelas por su gran parecido físico.

Paola es originaria de Hermosillo, Sonora, y ha construido su propio camino lejos del foco mediático. Tiene más de 117 mil seguidores en Instagram que la siguen por su estilo elegante, su presencia magnética y su faceta como empresaria. En redes aparece como @paoolavillalobos.

¿A qué se dedica la hermana de Lupita Villalobos?

Aunque podría pensarse que vive a la sombra de su famosa hermana, la verdad es que Paola Villalobos ha construido su propio imperio en Sonora, combinando su perfil profesional con una imagen muy cuidada en redes.

Instagram/Paola Villalobos Karla Paola es la hermana de Lupita Villalobos

La influencer es geóloga y especialista en mecánica de rocas, pero también tiene un lado emprendedor fuerte. Actualmente, es accionista de tres negocios:



@paolavillalobos_salon, su salón de belleza .

. @kaiyo_restaurante, un restaurante de cocina japonesa contemporánea .

. @amatistas_oficial, una tienda de moda, accesorios y detalles.

Todo esto lo maneja desde Hermosillo, donde es muy conocida no solo por sus proyectos, sino por su cercanía con la comunidad local. Es una mujer que inspira y representa a muchas otras jóvenes que están abriendo camino en distintos rubros.

¿Por qué todos creen que Paola y Lupita Villalobos son gemelas?

Muchos confunden a Paola con Lupita Villalobos y viceversa. Basta con verlas en una sola foto para entender por qué muchos creen que son gemelas. Tienen los mismos ojos expresivos, sonrisa brillante y estilo elegante, pero también comparten algo más: una energía muy parecida.

A pesar de que cada una ha seguido un camino distinto, el cariño y la admiración mutua entre ambas es evidente.

Aunque Paola mantiene un perfil un poco más reservado que Lupita, no ha pasado desapercibida. Al contrario, cada vez que aparece, genera conversación, halagos y mucha curiosidad sobre su vida personal y profesional.