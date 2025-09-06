inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Al Extremo
Nota

El “baile de la araña”: el inesperado trend de TikTok que arrasa en bodas y fiestas

El “baile de la araña” se volvió el nuevo reto viral en TikTok y ya conquistó bodas y fiestas en México con su peculiar movimiento.

baile de la araña tiktok.png
TikTok (daliaquerencelaya)
Cristian Mota | Marktube
Al Extremo
Compartir
  •   Copiar enlace

Lo que parecía una simple ocurrencia en una boda terminó por convertirse en el fenómeno viral del momento. El llamado “baile de la araña” o Paso de la Araña” nació de un video compartido en TikTok donde una invitada sorprendió a todos al lanzarse al suelo y moverse como si tuviera ocho extremidades. El clip, reproducido millones de veces, convirtió este peculiar paso en el nuevo desafío favorito de la plataforma.

La tendencia pronto salió de la pantalla para llegar a la vida real: bodas, fiestas y reuniones sociales ahora son el escenario perfecto para quienes quieren probar suerte con este movimiento, que mezcla agilidad, coordinación y mucha improvisación.

LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA ERA DE LAS REDES SOCIALES

¿De dónde salió el “baile de la araña” en TikTok?

El origen del trend está en un video viral de una boda, donde la espontaneidad y el humor lo convirtieron en algo único. A diferencia de otros bailes coreografiados, el “Paso de la Araña” es impredecible: algunos logran hacerlo con gracia, mientras que los intentos fallidos también se vuelven parte del atractivo y circulan con gran éxito en redes.

Su encanto radica en que no requiere pasos preestablecidos, sino valentía y creatividad. Eso lo hace accesible para cualquiera que quiera arriesgarse y compartir el resultado en su cuenta de TikTok.

@daliaquerencelaya Prioridades!!! #fyppppppppppppppppppppppp #spiderdancechallenge #humor #humorex ♬ Jelly Fish Jam - Techno Mix - Da Fokin

¿Por qué el “Paso de la Araña” es tan popular en fiestas?

En las bodas mexicanas, donde la improvisación siempre encuentra espacio, este trend se transformó en un reto colectivo: ¿quién logra hacerlo mejor? Expertos en cultura digital destacan que su éxito se debe a la autenticidad y la espontaneidad, cualidades que conectan de inmediato con la audiencia.

Más que un simple baile, el “baile de la araña se ha convertido en un ritual de diversión, un momento que se inmortaliza en videos virales y que demuestra cómo TikTok sigue marcando el ritmo de lo que ocurre dentro y fuera de la pantalla.

Viral
Notas virales
Tendencias en redes sociales
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×